Меркель не исключает, что может стать посредником между Украиной и рф

КИЕВ. 18 июня. УНН. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что в перспективе может стать посредником между Украиной и россией. Об этом она рассказала в интервью RND, добавив, что сейчас этот вопрос не ставится, пишет УНН.