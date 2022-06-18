Меркель не виключає, що може стати посередником між Україною та рф

Меркель заявила, що минулого року намагалася поговорити з президентом росії володимиром путіним про новий порядок європейської безпеки.

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«З одного боку, путін більше не був готовий до саміту у нормандському форматі. З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський дискусійний формат про європейський безпековий порядок поряд з нормандським форматом», — заявила Меркель.

Вона не виключила, що пізніше зможе виступити посередником у конфлікті. Коли її запитали, чи буде вона доступна для цього, вона відповіла: «Наразі це питання не ставиться».

Меркель визнала, що її вплив на путіна наприкінці її перебування на посаді канцлера зменшився.

«Було ясно, що я не буду на посту довго, і тому я просто повинна заявити, що різні спроби минулого року не мали жодної дії», - сказала Меркель.

Щодо того, чи чекав путін зі своїм нападом на Україну доти, доки вона не піде з посади, Меркель сказала: "Моє облишення посади могло бути внеском, таким як, наприклад, у вибори у Франції, виведення військ з Афганістану та застій у виконанні Мінських угод".

Доповнення

Меркель заявляла, що дуже намагалася, коли очолювала країну, не допустити того, що зараз відбувається з Україною, але не звинувачує себе, що не змогла цього зробити.

Також Меркель після місяців мовчання висловила солідарність з Україною та назвала "варварською" війну, розпочату росією.