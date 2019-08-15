Мэрия Москвы не согласовала митинг за свободные выборы на 24 августа

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 7042 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 48791 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 119987 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 130636 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121632 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125588 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128335 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152945 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150978 просмотра

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Мэрия Москвы не согласовала митинг за свободные выборы на 24 августа

Мэрия Москвы не согласовала митинг за свободные выборы на 24 августа

Киев  •  УНН

 • 9044 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Мэрия Москвы отклонила две заявки на проведение акции за свободные выборы 24 августа. Об этом сообщил "Новой газете" пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Алексей Обухов, информирует УНН.

Аргументируя отказ, в московской мэрии заявили, что шествие на Сахарова "создаст препятствия для движения пешеходов и транспортных средств», а на площадке у Поклонной горы уже "запланировано проведение иного мероприятия".

Заявки в мэрию накануне подали снятый с выборов в Мосгордуму Александр Соловьев, председатель штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова. Организаторы просили согласовать митинг на площади Победы у Поклонной горы хода на проспекте академика Сахарова численностью до 100 000 человек.

Вместо этого мэрия предложила провести митинг в Марьино, на окраине Москвы. Однако организаторов мероприятия этот вариант не устраивает.

Напомним, в мэрию Москвы подали заявку на новую акцию протеста 17 августа.

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