Мэрия Москвы не согласовала митинг за свободные выборы на 24 августа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Мэрия Москвы отклонила две заявки на проведение акции за свободные выборы 24 августа. Об этом сообщил "Новой газете" пресс-секретарь незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова Алексей Обухов, информирует УНН.
Аргументируя отказ, в московской мэрии заявили, что шествие на Сахарова "создаст препятствия для движения пешеходов и транспортных средств», а на площадке у Поклонной горы уже "запланировано проведение иного мероприятия".
Заявки в мэрию накануне подали снятый с выборов в Мосгордуму Александр Соловьев, председатель штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева и координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова. Организаторы просили согласовать митинг на площади Победы у Поклонной горы хода на проспекте академика Сахарова численностью до 100 000 человек.
Вместо этого мэрия предложила провести митинг в Марьино, на окраине Москвы. Однако организаторов мероприятия этот вариант не устраивает.
Напомним, в мэрию Москвы подали заявку на новую акцию протеста 17 августа.