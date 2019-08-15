Мерія Москви не погодила мітинг за вільні вибори на 24 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Мерія Москви відхилила дві заявки на проведення акції за вільні вибори 24 серпня. Про це повідомив "Новой газете" прессекретар незареєстрованого кандидата в депутати Мосміськдуми Дмитра Гудкова Олексій Обухов, інформує УНН.
Аргументуючи відмову, в московській мерії заявили, що хода на Сахарова "створить перешкоди для руху пішоходів і транспортних засобів", а на майданчику біля Поклонної гори вже "заплановано проведення іншого заходу".
Заявки в мерію напередодні подали знятий з виборів до Мосміськдуми Олександр Соловйов, голова штабу Геннадія Гудкова Ельвіра Віхарєва і координатор московського відділення "Відкритої Росії" Тетяна Усманова. Організатори просили погодити мітинг на площі Перемоги біля Поклонної гори або ходу на проспекті академіка Сахарова чисельністю до 100 тисяч осіб.
Замість цього мерія запропонувала провести мітинг в Мар'їно, на околиці Москви. Однак організаторів заходу цей варіант не влаштовує.
Нагадаємо, у мерію Москви подали заявку на нову акцію протесту 17 серпня.