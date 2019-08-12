У мерію Москви подали заявку на нову акцію протесту 17 серпня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Організатори мітингу у російській столиці Москві на проспекті Сахарова 10 серпня подали в столичну мерію заявку на узгодження нової акції. Про це повідомив муніципальний депутат Ілля Азар, який є одним з організаторів заходу, передає УНН з посиланням на "Новую газету".
За його словами, заявку на акцію подали ще минулої п'ятниці, 9 серпня. Організатори планують провести ходу від Страсного бульвару до проспекту Сахарова 17 серпня. Заявлена кількість учасників - 30 тисяч осіб.
Раніше мерія Москви погодила на 17 серпня акцію КПРФ за чесні вибори в Мосміськдуму на проспекті Сахарова.
У столиці РФ 10 серпня відбувся узгоджений мітинг на проспекті Сахарова з вимогою допустити до виборів незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму і закрити кримінальну справу про масові заворушення, порушену після несанкціонованої акції 27 липня. За даними "Белого счетчика", в акції брали участь до 60 тисяч осіб, МВС країни повідомляло про 20 тисяч учасників.
Після мітингу поруч з метро "Китай-город" відбулися затримання. У зв'язку з протестами 10 серпня в Москві затримали понад 250 осіб, повідомляло "ОВД-Инфо".