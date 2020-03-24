Сеть АТБ защитила сотрудников и закупила индивидуальные средства защиты на 3 млн грн

“Чтобы обеспечить более 66 тысяч наших сотрудников, Корпорация „АТБ“ закупила в Китае 200 тыс. средств индивидуальной защиты и в ближайшие дни передаст их работникам Корпорации. В дальнейшем компания планирует осуществлять закупку по 100 тыс. единиц такой продукции еженедельно до полного урегулирования ситуации с распространением коронавирусной инфекции”, — сказано в сообщении сети АТБ.

Борис Марков, председатель совета директоров и генеральный директор корпорации “АТБ”, отметил, что данные меры призваны защитить сотрудников торговой сети, а вместе с тем обеспечить стабильное функционирование крупнейшего национального ритейлера, от деятельности которого зависит бесперебойное обеспечение украинцев продуктами питания и товарами повседневного спроса.

“В условиях общенационального карантина свыше тысячи наших магазинов по всей Украине ежедневно обслуживают более 4 миллионов покупателей! Наши сотрудники буквально находятся на эпидемической передовой, и я благодарен каждому из них за этот самоотверженный труд. Компания делает все возможное и невозможное, выделяет любые средства, чтобы каждый наш сотрудник был в безопасности и мог работать, не подвергая риску свое здоровье”, — написал Борис Марков у себя в Facebook.

Учитывая дефицит средств индивидуальной защиты, сложившийся на украинском и международном рынках, руководитель корпорации “АТБ” также обратился ко всем, кто может помочь с закупкой индивидуальных средств защиты с соответствующими документами и сертификатами для сотрудников сети.

Пользователи Facebook также заметили, что в рамках противоэпидемических мероприятий на входе во многие торговые залы сети АТБ для покупателей расположены санитайзеры — емкости с дезинфицирующей жидкостью для рук.

В связи с эпидемией коронавируса сеть АТБ внедрила усиленные санитарно-гигиенические стандарты по дезинфекции торговых залов и оборудования, вспомогательных и офисных помещений компании с целью защиты покупателей и сотрудников АТБ от распространения коронавируса. В некоторых городах и населенных пунктах в соответствии с распоряжениями местных и региональных властей сеть АТБ внедрила ряд дополнительных противоэпидемических мер. Так, в ряде городов введено ограничение на одновременное пребывание в торговых залах — не более 10-20 человек без учета персонала. Для обеспечения бесперебойного функционирования магазинов АТБ компания организовала собственную систему доставки сотрудников на работу — это снижает зависимость сети от ограничений на пользование общественным транспортом, которые введены в ряде городов Украины.

Складская и логистическая инфраструктуры компании “АТБ-Маркет” работают в усиленном режиме, что позволяет поддерживать привычный ассортимент магазинов АТБ.