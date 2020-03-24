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Мережа АТБ захистила співробітників і закупила індивідуальні засоби захисту на 3 млн грн

Мережа АТБ захистила співробітників і закупила індивідуальні засоби захисту на 3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. З метою підвищення безпеки співробітників магазинів мережі АТБ компанія закупила для них засоби індивідуального захисту. На ці цілі компанія "АТБ-Маркет" виділила понад 3 млн грн - повідомила її пресслужба.

"Щоб забезпечити більш 66 тисяч наших співробітників, Корпорація "АТБ" закупила в Китаї 200 тис. засобів індивідуального захисту і в найближчі дні передасть їх працівникам Корпорації. Надалі компанія планує здійснювати закупівлю по 100 тис. одиниць такої продукції щотижня до повного врегулювання ситуації з поширенням коронавирусной інфекції", - сказано в повідомленні мережі АТБ.

Борис Марков, голова ради директорів і генеральний директор корпорації "АТБ", зазначив, що дані заходи покликані захистити співробітників торгової мережі, а разом з тим забезпечити стабільне функціонування найбільшого національного ритейлера, від діяльності якого залежить безперебійне забезпечення українців продуктами харчування і товарами повсякденного попиту.

"В умовах загальнонаціонального карантину понад тисячу наших магазинів по всій Україні щодня обслуговують понад 4 мільйони покупців! Наші співробітники буквально знаходяться на епідемічній передовій, і я вдячний кожному з них за цю самовіддану працю. Компанія робить все можливе і неможливе, виділяє будь-які засои, щоб кожен наш співробітник був у безпеці і міг працювати, не піддаючи ризику своє здоров'я", - написав Борис Марков у себе в Facebook.

З огляду на дефіцит засобів індивідуального захисту, що склався на українському і міжнародному ринках, керівник корпорації "АТБ" також звернувся до всіх, хто може допомогти із закупівлею індивідуальних засобів захисту з відповідними документами та сертифікатами для співробітників мережі.

Користувачі Facebook також помітили, що в рамках протиепідемічних заходів на вході в багато торгові зали мережі АТБ для покупців розміщені санітайзери - ємності з дезінфікуючою рідиною для рук.

У зв'язку з епідемією коронавіруса мережу АТБ впровадила посилені санітарно-гігієнічні стандарти з дезінфекції торгових залів і обладнання, допоміжних і офісних приміщень компанії з метою захисту покупців і співробітників АТБ від поширення коронавірусу. У деяких містах і населених пунктах відповідно до розпоряджень місцевих і регіональних влад мережу АТБ впровадила ряд додаткових протиепідемічних заходів. Так, в ряді міст введено обмеження на одночасне перебування в торгових залах - не більше 10-20 осіб без урахування персоналу. Для забезпечення безперебійного функціонування магазинів АТБ компанія організувала власну систему доставки співробітників на роботу - це знижує залежність мережі від обмежень на користування громадським транспортом, які введені в ряді міст України.

Складська та логістична інфраструктури компанії "АТБ-Маркет" працюють в посиленому режимі, що дозволяє підтримувати звичний асортимент магазинів АТБ.

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