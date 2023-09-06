Mercedes-Benz поставил Украине более 100 грузовиков повышенной проходимости Zetros

Цитата

"Поставка включает ряд типов транспортных средств для военной поддержки и логистических задач. Вооруженные силы Украины хотят расширить свои оперативные возможности по снабжению и обороне с помощью прочных грузовиков", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Mercedes-Benz Special Trucks предоставляет Министерству обороны широкий спектр услуг, связанных с автомобилями.

Перед поставкой грузовиков Zetros водители прошли курсы обучения и научились управлять новыми транспортными средствами с конфигурацией кабины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Mercedes-Benz и BMW отключили российских дилеров от своего программного обеспечения

Финансирование закупки поступило в рамках инициативы поддержки правительства Германии, которая совместно управляется и реализуется Министерством иностранных дел Германии и Министерством обороны Германии.

Дополнение

Daimler Truck сообщила, что Министерство внутренних дел Украины уже несколько месяцев использует Mercedes-Benz Zetros из предыдущих поставок для широкого круга операций по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Сотрудники гуманитарных служб на месте используют грузовики для оказания помощи населению в труднодоступных районах, расчистки дорог и разбора завалов. Там, где позволяет ситуация, автомобили также поддерживают реконструкцию.

Добавим

Латвия передала ВСУ 66 автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей