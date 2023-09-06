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Mercedes-Benz поставив Україні понад 100 вантажівок підвищеної прохідності Zetros

Mercedes-Benz поставив Україні понад 100 вантажівок підвищеної прохідності Zetros

Київ • УНН

 • 2142734 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Компанія Mercedes-Benz Special Trucks поставила Міністерству оборони України понад 100 позашляховиків моделі Zetros. Про це йдеться в повідомленні материнської компанії Daimler Truck, передає УНН.

Цитата

"Поставка містить включає низку типів транспортних засобів для військової підтримки та логістичних завдань. Збройні сили України хочуть розширити свої оперативні можливості з постачання та оборони за допомогою міцних вантажівок", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Mercedes-Benz Special Trucks надає Міністерству оборони широкий спектр послуг, пов’язаних з автомобілями.

Перед поставкою вантажівок Zetros водії пройшли курси навчання та навчилися керувати новими транспортними засобами з конфігурацією кабіни.

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Фінансування закупівлі надійшло в рамках ініціативи підтримки уряду Німеччини, яка спільно керується та реалізується Міністерством закордонних справ Німеччини та Міністерством оборони Німеччини.

Доповнення

Daimler Truck повідомила, що Міністерство внутрішніх справ України вже кілька місяців використовує Mercedes-Benz Zetros з попередніх поставок для широкого кола операцій з ліквідації наслідків стихійних лих.

Співробітники гуманітарних служб на місці використовують вантажівки для надання допомоги населенню у важкодоступних районах, розчищення доріг і розбору завалів. Там, де дозволяє ситуація, автомобілі також підтримують реконструкцію.

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