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Латвія передала ЗСУ 66 автівки, які конфіскували у нетверезих водіїв

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Латвія передала Україні безплатно 66 автомобілів, конфіскованих у нетверезих водіїв, йдеться в інформації Держстраху, пише Delfi, передає УНН.

Латвія передала ЗСУ 66 автівки, які конфіскували у нетверезих водіїв

Деталі 

Відповідно до закону «Про підтримку цивільного населення України», транспортні засоби Латвійської Держави можуть безоплатно передаватись у власність Уряду України з метою сприяння запобіганню наслідкам надзвичайної ситуації, пов’язаної з бойовими діями в Україні. та підтримати українське суспільство. Це один зі способів допомоги Латвії Україні в боротьбі з російською агресією.

Доповнення 

Раніше повідомлялося, що в листопаді минулого року набули чинності зміни до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність за керування транспортним засобом або навчання водінню, якщо концентрація алкоголю у видихуваному повітрі або аналізі крові перевищує 1,5 ч. за тисячу.

Також кримінальна відповідальність передбачена за керування транспортним засобом або навчання керуванню транспортним засобом у стані сп’яніння наркотичних, психотропних, токсичних чи інших задурливих речовин.

Крім того, транспортний засіб вилучають, якщо власник керував ним у стані алкогольного сп’яніння або відмовився проходити перевірку на наявність в організмі задурливих речовин. У разі якщо транспортний засіб, яким керували в стані сп’яніння, належить іншій особі, з винної особи стягується повна або часткова вартість транспортного засобу.

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