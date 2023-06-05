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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Латвия передала ВСУ 66 автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей

Киев • УНН

 • 393914 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Латвия передала Украине бесплатно 66 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей, говорится в информации Госстраха, пишет Delfi, передает УНН.

Латвия передала ВСУ 66 автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей

Детали 

Согласно закону «О поддержке гражданского населения Украины», транспортные средства Латвийского Государства могут безвозмездно передаваться в собственность Правительства Украины с целью содействия предотвращению последствий чрезвычайной ситуации, связанной с боевыми действиями в Украине. и поддержать украинское общество. Это один из способов помощи Латвии Украине в борьбе с российской агрессией.

Дополнение 

Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает 1,5 ч. за тысячу.

Также уголовная ответственность предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством в состоянии опьянения наркотических, психотропных, токсичных или других одурманивающих веществ.

Кроме того, транспортное средство изымают, если владелец управлял им в состоянии алкогольного опьянения или отказался проходить проверку на наличие в организме одурманивающих веществ. В случае если транспортное средство, которым управляли в состоянии сп’яніння, принадлежит другому лицу, с виновного лица взимается полная или частичная стоимость транспортного средства.

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