Мэра Ужгорода начнут судить 12 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Суд в Ужгороде 12 декабря начнет рассмотрение по существу уголовного производства по обвинению в присвоении имущества мэром города Богданом Андриевым. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
"Проведено подготовительное судебное заседание по делу по обвинению Ужгородского городского головы Богдана Андриева. Судом установлено, что обвинительный акт составлен в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства, уголовное производство подсудное Ужгородскому горрайонному суду. Поэтому, дело назначено к судебному разбирательству на 12 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре, рассмотрение дела будет происходить коллегиально в составе трех профессиональных судей.
Также в пресс-центре отметили, что во время сегодняшнего заседания ходатайств об избрании, изменении или отмене в отношении обвиняемого меры пресечения от участников судебного производства не поступало.
Напомним, подготовительное судебное заседание по делу по обвинению в присвоении имущества городского головы Ужгорода Богдана Андриева было назначено на 4 декабря.
Закарпатский апелляционный суд признал правомерным решение суда первой инстанции о неотстранении от выполнения служебных обязанностей мэра Ужгорода Богдана Андриева.
Как сообщал УНН, прокуратура Закарпатской области обвиняет Богдана Андриева в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 ч .2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, совершенный по предварительному сговору группой лиц). В то же время суд отказался отстранять мэра Ужгорода от должности.