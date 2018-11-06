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Суд визнав законним невідсторонення мера Ужгорода від посади

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Закарпатський апеляційний суд визнав правомірним рішення суду першої інстанції про невідсторонення від виконання службових обов’язків мером Ужгорода Богданом Андріївим, який підозрюється у привласненні майна. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

"6 листопада о 9:00 Закарпатський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу прокуратури на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 19.09.2018 року про відмову у задоволенні клопотання про відсторонення міського голови Ужгорода від займаної посади. За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду залишено без змін", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підготовче судове засідання у справі Андріїва призначено на 4 грудня.

Як повідомляв УНН, прокуратура Закарпатської області обвинувачує Богдана Андріїва у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366 КК України (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб ). У той же час суд відмовився відстороняти мера Ужгорода від посади.

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