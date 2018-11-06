Суд признал законным неотстранение мэра Ужгорода от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Закарпатский апелляционный суд признал правомерным решение суда первой инстанции о отстранении от выполнения служебных обязанностей мэром Ужгорода Богданом Андриевым, который подозревается в присвоении имущества. Об этом сообщает пресс-центр Судебной власти Украины, передает УНН.
"6 ноября в 9:00 Закарпатский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда от 19.09.2018 года об отказе в удовлетворении ходатайства об отстранении мэра Ужгорода от занимаемой должности. По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Ужгородского горрайонного суда оставлено без изменений", - говорится в сообщении.
Напомним, подготовительное судебное заседание по делу Андриева назначено на 4 декабря.
Как сообщал УНН, прокуратура Закарпатской области обвиняет Богдана Андриева в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 ч .2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В то же время суд отказался отстранять мэра Ужгорода от должности.