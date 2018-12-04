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Мера Ужгорода почнуть судити 12 грудня

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Суд в Ужгороді 12 грудня розпочне розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням у привласненні майна мером міста Богданом Андріївим. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

“Проведено підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням Ужгородського міського голови Богдана Андріїва. Судом встановлено, що обвинувальний акт складений у відповідності до вимог кримінального процесуального законодавства, кримінальне провадження підсудне Ужгородському міськрайонному суду. Тож, справу призначено до судового розгляду на 12 грудня 2018 року”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі, розгляд справи відбуватиметься колегіально у складі трьох пофесійних суддів.

Також у прес-центрі зауважили, що під час сьогоднішнього засідання клопотань про обрання, зміну чи скасування щодо обвинуваченого запобіжного заходу від учасників судового провадження не надходило.

Нагадаємо, підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням у привласненні майна міського голови Ужгорода Богдана Андріїва було призначено на 4 грудня.

Закарпатський апеляційний суд визнав правомірним рішення суду першої інстанції про невідсторонення від виконання службових обов’язків мером Ужгорода Богданом Андріївим.

Як повідомляв УНН, прокуратура Закарпатської області обвинувачує Богдана Андріїва у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366 КК України (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб ). У той же час суд відмовився відстороняти мера Ужгорода від посади.

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