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19:03 • 72405 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 116725 просмотра

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15 марта, 13:22 • 111042 просмотра

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15 марта, 12:52 • 90411 просмотра

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Мэр Жовквы запретил поселять мужчин без разрешения военкомата

Мэр Жовквы запретил поселять мужчин без разрешения военкомата

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Мэр города Жовквы Олег Вольский подписал распоряжение о запрете поселения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без согласования военного комиссара. Об этом сообщает УНН со ссылки на данное распоряжение.

Детали

Мэр города Жовквы Олег Вольский подписал распоряжение"о запрете поселения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на территории Жовковского городского совета в условиях военного положения".

Указ действует на все виды жилья независимо от формы собственности (частные домики, хостелы, гостиницы).

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов Вооруженных сил Украины в особый период.

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