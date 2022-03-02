Мэр Жовквы запретил поселять мужчин без разрешения военкомата

Детали

Мэр города Жовквы Олег Вольский подписал распоряжение"о запрете поселения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на территории Жовковского городского совета в условиях военного положения".

Указ действует на все виды жилья независимо от формы собственности (частные домики, хостелы, гостиницы).

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский объявил призыв резервистов Вооруженных сил Украины в особый период.