Мэр Жовквы запретил поселять мужчин без разрешения военкомата
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Мэр города Жовквы Олег Вольский подписал распоряжение о запрете поселения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет без согласования военного комиссара. Об этом сообщает УНН со ссылки на данное распоряжение.
Детали
Мэр города Жовквы Олег Вольский подписал распоряжение"о запрете поселения мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на территории Жовковского городского совета в условиях военного положения".
Указ действует на все виды жилья независимо от формы собственности (частные домики, хостелы, гостиницы).
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