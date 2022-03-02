Мер Жовкви заборонив поселяти чоловіків без дозволу військомату
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Мер міста Жовкви Олег Вольський підписав розпорядження про заборону поселення чоловіків віком від 18 до 60 років без узгодження військового комісара. Про це повідомляє УНН з посилання на дане розпорядження.
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Мер міста Жовкви Олег Вольський підписав розпорядження "Про заборону поселення чоловіків віком від 18 до 60 роківна території Жовківської міської ради в умоваї військового стану".
Указ діє на всі види житла незалежно від форми власності (приватні будитки, хостели, готелі).
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