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Мэр Одессы Труханов приписал себе в заслуги госпрограмму "Э-малыш"

Киев • УНН

 • 30567 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Городской голова Одессы Геннадий Труханов сегодня 27 мая выступил с годовым отчетом своей деятельности. Среди своих достижений назвал государственную программу "Э-малыш", сообщает УНН.

Мэр Одессы Труханов приписал себе в заслуги госпрограмму "Э-малыш"

Цитата:

"Одним из проектов было внедрение пилотного проекта "Э-малыш". Родители получили возможность обратиться к администраторам ЦПАУ сразу же в родильных домах. По состоянию на 1 января 2021 года услугой "Э-малыш" воспользовалось 2216 семей, получивших 1306 услуг", - прокомментировал он.

Справка

"Э-малыш" - комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению, поданному онлайн, можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 9-ти государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка. Воспользоваться онлайн-услугами можно на сайте "Дия".

Контекст

В прошлом году мэр Одессы Труханов пропиарился на поднятии танкера Delfi, которым занималось Министерство инфраструктуры Украины и лично Владислав Криклий.

"Товарищ мэр, а при чем здесь вы?", - спрашивал тогда Криклий Труханова.

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