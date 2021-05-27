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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Мер Одеси Труханов приписав собі в заслуги держпрограму "Е-малятко"

Київ • УНН

 • 30567 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Міський голова Одеси Геннадій Труханов сьогодні 27 травня виступив з річним звітом своєї діяльності. Серед своїх досягнень назвав державну програму "Е-малятко", повідомляє УНН.

Мер Одеси Труханов приписав собі в заслуги держпрограму "Е-малятко"

Цитата:

"Одним із проектів було запровадження пілотного проекту "Е-малятко". Батьки отримали можливість звернутися до адміністраторів ЦНАП одразу ж у пологових будинках. Станом на 1 січня 2021 року послугою "Е-малятко" скористалося 2216 родин, які отримали 1306 послуг", - прокоментував він.

Довідка

"Е-малятко" — комплексна послуга для батьків новонароджених. За однією заявою, поданою онлайн, можна зареєструвати народження дитини та отримати до 9-ти державних послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини. Скористатися онлайн-послугами можна на сайті "Дія"

Контекст

Минулого року мер Одеси Труханов пропіарився на піднятті танкеру Delfi, яким займалося Міністерство інфраструктури України і особисто Владислав Криклій.

"Товаришу мере, а до чого тут ви?", - питав тоді Криклій Труханова. 

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