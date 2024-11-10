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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 103911 просмотра

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Мэр москвы заявил об атаке беспилотников: закрыты два аэропорта

Мэр москвы заявил об атаке беспилотников: закрыты два аэропорта

Киев  •  УНН

07:00 • 2920 просмотра

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Мэр москвы сообщил об атаке 17 беспилотников на столицу рф. В аэропортах "Домодедово" и "Внуково" объявлен план "Ковер", рейсы задерживаются.

Мэр москвы сергей собянин сообщил об отражении атаки беспилотников, которые летели на российскую столицу. В московских аэропортах "Домодедово" и "Внуково" объявлен план "Ковер", задержатся рейсы на вылет и на прилет. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Сначала, по словам мэра, силами ПВО Минобороны россии в Раменском городском округе столицы была отражена атака двух беспилотников. Позже были сбиты еще два дрона.

По словам мэра, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Из-за атак в аэропортах "Домодедово" и "Внуково" объявлен план "Ковер". Задержатся рейсы на вылет и на прилет.

Позже Собянин сообщил, что еще восемь дронов, которые летели на москву, сбиты в Подмосковье. всего на 8 утра известно о 17 сбитых дронов, летевших на москву, пишет Телеграм-канал.

В сети также сообщили, что после взрывов в Подмосковье возникло несколько пожаров.

В тульской области рф атакован химкомбинат - ЦПД9 ноября 2024, 10:15 • 18648 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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