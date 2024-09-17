Мэр Лондона планирует превратить Оксфорд-стрит в пешеходную зону

Мэр Лондона предложил закрыть Оксфорд-стрит для транспорта с целью улучшения главной торговой улицы столицы, несмотря на предыдущие неудачные попытки и вероятное сопротивление со стороны некоторых граждан. Об этом пишет Блумберг, передает УНН.

Детали

Новая правительственная команда Лейбористской партии поддержала план Садика Хана сделать Оксфорд-стрит пешеходной, как сообщается в заявлении его офиса во вторник. Оксфорд-стрит - одна из самых загруженных торговых улиц Лондона, и эта инициатива является последней из ряда попыток восстановить количество посетителей магазинов после лет упадка, ускоренного переходом на онлайн-торговлю во время пандемии COVID-19. По данным New West End Company, группы, созданной для поддержки бизнеса в этом районе, в прошлом году проспект обеспечил продажи на сумму примерно 3,1 миллиарда фунтов стерлингов ($4,1 миллиарда).

Лейбористский мэр предлагал сделать Оксфорд-стрит пешеходной еще в своем манифесте перед выборами 2016 года. Однако в 2018 году Совет города Вестминстер отказался от плана, ссылаясь на отсутствие поддержки общественности.

Оксфорд-стрит является важной магистралью, соединяющей Марбл-Арч с Тоттенхэм-Корт-роуд, почти двухкилометровой (1,24 мили) улицей. Попытки уменьшить пробки на ней включали назначение автобусной полосы во время пиковых часов и запрет частного транспорта. План превращения в пешеходную зону, вероятно, найдет оппонентов, которые опасаются, что трафик распространится на соседние улицы.

Другие попытки оживить этот район также терпели неудачу. В 2021 году местные власти потратили миллионы фунтов на установку 25-метрового (82 фута) холма, покрытого травой, возле Марбл-Арч, который был раскритикован как расточительство.

«Учитывая историю прошлых проектов, чрезвычайно важно быстро двигаться к реализации этого проекта», - отметила Ди Корси, генеральный директор New West End Company.

Последние предложения требуют консультаций в Лондонской ассамблее, которая контролирует деятельность мэра.

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