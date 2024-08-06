Порошенко хочет к сыновьям в Лондон: внес законопроект, позволяющий нардепам свободно путешествовать за границу - Олещук

Эксперт назвал причины, почему лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко внес в ВР законопроект, разрешающий нардепам и чиновникам, свободно выезжать за границу. Как пишет Петр Олещук, главная причина инициативы Порошенко – возможность посещать своих военнообязанных сыновей в Лондоне и дать возможность путешествовать близким депутатам, чиновникам, прокурорам и судьям, передает УНН.

По словам политического эксперта, главная причина инициативы Порошенко – бытовая.

"Он (Порошенко – ред.) хочет видеться со своими военнообязанными сыновьями, которые перед самым началом полномасштабного вторжения сбежали из Украины. Хотят видеться со своими родными и остальные фракции Петра Порошенко. Нардепы от "Евросолидарности" за время пребывания в Раде обзавелись виллами и коттеджами на курортах Европы. Их семьи и их дети живут и учатся в лучших вузах самых богатых стран ЕС", - отмечает политический эксперт, подчеркивая, что именно поэтому под инициативой Порошенка подписалась вся фракция "Евросолидарности".

Также, по словам Олещука, этим законом Порошенко хочет задобрить некоторые другие общественные категории, которым разрешается свободный выезд за границу.

"Депутаты и чиновники, судьи и прокуроры также будут очень благодарны нардепу. Ведь они смогут пересиживать обстрелы и отключение света не в своих домах, как все украинцы, а за границей. А там нет сирен, взрывов и всегда работают кондиционеры. Примечательно, что Порошенко скрыл норму о политическом туризме под красивым названием закона, в котором говорится об "усилении мотивации и защиты прав военнослужащих". Кого именно имел в виду олигарх: своих друзей и соседей по испанской вилле Свинарчуков или своих взрослых сыновей – непонятно", – написал Петр Олещук.

По мнению эксперта, лидер "Евросолидарности" осознавал последствия своей инициативы.

"Вряд ли Порошенко не понимал, что во время войны, когда миллионы украинцев не могут выехать за границу, давать свободный выезд наиболее одиозным категориям – это национальный скандал. Понимал. Но скандал забудут, а возможность путешествовать по миру останется", - подчеркнул Олещук.

Как сообщалось ранее, Петр Порошенко обратился к пророссийскому еврокомиссару из Венгрии Оливеру Варгеи с просьбой приостановить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, если Порошенко не выпустят за границу.