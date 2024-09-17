Мер Лондона планує перетворити Оксфорд-стріт на пішохідну зону
Київ • УНН
Садік Хан пропонує закрити Оксфорд-стріт для транспорту, щоб відновити популярність торгової вулиці. Попередні спроби зазнали невдачі через опір громадськості та місцевої влади.
Мер Лондона запропонував закрити Оксфорд-стріт для транспорту з метою покращення головної торгової вулиці столиці, незважаючи на попередні невдалі спроби та ймовірний опір з боку деяких громадян. Про це пише Блумберг, передає УНН.
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Нова урядова команда Лейбористської партії підтримала план Садіка Хана зробити Оксфорд-стріт пішохідною, як повідомляється у заяві його офісу у вівторок. Оксфорд-стріт — одна з найзавантаженіших торгових вулиць Лондона, і ця ініціатива є останньою з низки спроб відновити кількість відвідувачів магазинів після років занепаду, прискореного переходом на онлайн-торгівлю під час пандемії COVID-19. За даними New West End Company, групи, створеної для підтримки бізнесу в цьому районі, минулого року проспект забезпечив продажі на суму приблизно 3,1 мільярда фунтів стерлінгів ($4,1 мільярда).
Лейбористський мер пропонував зробити Оксфорд-стріт пішохідною ще у своєму маніфесті перед виборами 2016 року. Однак у 2018 році Рада міста Вестмінстер відмовилася від плану, посилаючись на відсутність підтримки громадськості.
Оксфорд-стріт є важливою магістраллю, що з’єднує Марбл-Арч з Тоттенхем-Корт-роуд, майже двокілометровою (1,24 милі) вулицею. Спроби зменшити затори на ній включали призначення автобусної смуги під час пікових годин та заборону приватного транспорту. План перетворення на пішохідну зону, ймовірно, знайде опонентів, які побоюються, що трафік пошириться на сусідні вулиці.
Інші спроби пожвавити цей район також зазнавали невдачі. У 2021 році місцева влада витратила мільйони фунтів на встановлення 25-метрового (82 фути) пагорба, вкритого травою, біля Марбл-Арч, який був розкритикований як марнотратство.
"Враховуючи історію минулих проєктів, надзвичайно важливо швидко рухатися до реалізації цього проєкту", — зазначила Ді Корсі, генеральний директор New West End Company.
Останні пропозиції потребують консультацій у Лондонській асамблеї, яка контролює діяльність мера.
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