Мэр Киева рассказал об общении с Д.Трампом и В.Путиным

"С Путиным общался очень коротко, еще во времена моей спортивной карьеры", - отметил Кличко.

О знакомстве с Д.Трампом, мэр Киева отметил, что и он, и его брат Владимир в свое время боксировали на арене "Тадж-Махал" в США, которая принадлежит Д.Трампу.

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"Он неоднократно посещал наши поединки. Мы общались. Ходили в гости к нему. Сейчас, когда он стал Президентом, у нас пока не было возможности встретиться. Хотя он передавал привет. Ему сейчас есть чем заняться. Думаю, у нас еще будет возможность встретиться и пообщаться", - отметил Кличко.

Как сообщал УНН, несколько источников подтвердили, что экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко таки встретилась с президентом США Дональдом Трампом во время молитвенного завтрака, который состоялся 2 февраля в Вашингтоне.