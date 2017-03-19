Мер Києва розповів про спілкування з Д.Трампом і В.Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко розповів, як колись спілкувався з Президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним, передає УНН з посиланням на прес-службу Київського міського голови.
“З В.Путіним спілкувався дуже коротко, ще в часи моєї спортивної кар’єри,” — зазначив В.Кличко.
Про знайомство з Д.Трампом, мер Києва відзначив, що і він, і його брат Володимир свого часу боксували на арені “Тадж-Махал” у США, яка належить Д.Трампу.
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“Він неодноразово відвідував наші поєдинки. Ми спілкувалися. Ходили в гості до нього. Зараз, коли він став Президентом, у нас поки не було можливості зустрітися. Хоча він переказував вітання. Йому є зараз чим зайнятися. Думаю, у нас ще буде можливість зустрітися і поспілкуватися,” — зазначив В.Кличко.
Як повідомляв УНН, кілька джерел підтвердили, що екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко таки зустрілася з президентом США Дональдом Трампом під час Молитовного сніданку, який відбувся 2 лютого у Вашингтоні.