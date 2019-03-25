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Мэр Днепра сбросил 8 кг ради полета в космос

Киев • УНН

 • 20644 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Мэр Днепра Борис Филатов похудел на 8 килограмм ради полета в космос. Об этом он сообщил в интервью одного телеканала, передает УНН.

Мэр Днепра сбросил 8 кг ради полета в космос

“Я думаю, что в городе (Днепр – ред.), который является космической столицей Украины, наверно, нет мальчика, мужчины который бы не хотел полететь в космос. Мне почти удалось реализовать свою мечту. Я познакомился с пассионарием, знаменитым бизнесменом Ричардом Брєнсоном, который организовал проект по подготовке суборбитальных полетов", - сказал Филатов.

Он объяснил, что суборбитальный полет – это выход в космос, но без полета вокруг земного шара.

"В 2011 году я уже заплатил деньги. И 16 июля Ричард собирается лететь в годовщину запуска “Аполлон-11” сам, а после того начнут летать космические туристы. Надо себя чуть в порядок привести. Ну, вот 8 кг уже сбросил”, - сообщил Филатов.

Как сообщал УНН, NASA планирует исторический выход в открытый космос с участием только женщин.

Украинские Национальные Новости

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