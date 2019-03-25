Мер Дніпра схуд на 8 кг заради польоту в космос
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Мер Дніпра Борис Філатов схуд на 8 кілограмів заради польоту в космос. Про це він повідомив в інтерв'ю одному з українських телеканалів, передає УНН.
"Я думаю, що в місті (Дніпро - ред.), яке є космічною столицею України, напевно, немає хлопчика, чоловіка, який би не хотів би полетіти в космос. Мені майже вдалося реалізувати свою мрію. Я познайомився з пасіонарієм, найзнаменитішим бізнесменом Річардом Брєнсоном, який організував проект з підготовки суборбітальних польотів", - сказав Філатов.
Він пояснив, що суборбітальний політ - це вихід в космос, але без польоту навколо земної кулі.
"У 2011 році я вже заплатив гроші. І 16 липня Річард збирається летіти в річницю запуску "Аполлон-11" сам, а після того почнуть літати космічні туристи. Треба себе трохи в порядок привести. Ну, ось 8 кг вже скинув", - повідомив Філатов.
Як повідомляв УНН, NASA планує історичний вихід у відкритий космос за участю тільки жінок.