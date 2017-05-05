Менее 1% жалоб на интернет-магазины в Украине удовлетворяются - Держпродспоживслужба
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в течение 2016 года удовлетворила менее 1% жалоб граждан на интернет-магазины из-за пробелов в законодательстве. Об этом сказала временно исполняющая обязанности заместителя председателя Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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"Многие продавцы, которые реализуют свои товары с помощью электронной коммерции, не предоставляют нужной информации на своих сайтах. Например, в 2016 году у нас было очень много жалоб, и если говорить об удовлетворении жалоб наших потребителей, то были обращения граждан по поводу нарушения законодательства о защите прав потребителей при покупке товаров и услуг в интернет-магазинах, то удовлетворить мы могли менее 1%", - рассказала Л.Стиренко.
Она объяснила, что это происходит из-за того, что есть пробелы в законодательстве, а также и того, что когда человек что-то покупает, то редко обращает внимание на наличие документов, которые выдают.
В Госпродпотребслужбе напомнили, что около половины жалоб граждан, поступающих в ведомство, касаются интернет-торговли: качества товаров и услуг, невозможности возврата некачественной продукции и гарантийного обслуживания.