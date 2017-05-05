Менше 1% скарг на інтернет-магазини в Україні задовольняється - Держпродспоживслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів протягом 2016 року задовольнила менше 1% скарг громадян на інтернет-магазини через прогалини у законодавстві. Про це сказала тимчасово виконуюча обов’язки заступника голови Держпродспоживслужби Лілія Стиренко, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
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"Багато продавців, які реалізують свої товари за допомогою електронної комерції, не надають потрібної інформації на своїх сайтах. Наприклад, в 2016 році у нас було дуже багато скарг, і якщо говорити про задоволення скарг наших споживачів, то були звернення громадян з приводу порушення законодавства про захист прав споживачів при купівлі товарів і послуг в інтернет-магазинах, то задовольнити ми могли менше 1%", - розповіла Л.Стиренко.
Вона пояснила, що це відбувається через те, що є прогалини в законодавстві, а також і те, що коли людина щось купує, то рідко звертає увагу на наявність документів, які видають.
У Держспоживслужбі нагадали, що близько половини скарг громадян, які надходять до Держпродспоживслужби, стосуються інтернет-торгівлі: якості товарів і послуг, неможливості повернення неякісної продукції і гарантійного обслуговування.