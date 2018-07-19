Мемедеминов был принудительно переведен в психбольницу: Денисова требует от России объяснений

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39718 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102457 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124454 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131974 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169128 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153344 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141083 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130461 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181325 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118332 просмотра

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Мемедеминов был принудительно переведен в психбольницу: Денисова требует от России объяснений

Мемедеминов был принудительно переведен в психбольницу: Денисова требует от России объяснений

Киев  •  УНН

 • 16151 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от РФ объяснений в связи с принудительной госпитализацией активиста Наримана Мемедеминова в крымскую психиатрическую больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу омбудсмена.

Копию соответствующего документа омбудсмен опубликовала 18 июля. “Получила информацию, украинский политзаключенный Нариман Мемедеминов, ранее содержался в СИЗО-1 Симферополя, был принудительно переведен в Крымскцю республиканскую психиатрическую больницу № 1”, — написала Денисова.

Омбудсмен отметила, что направила письма советника президента России Михаила Федотова и к Руководителю рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России с просьбой срочно предоставить информацию относительно оснований принудительной госпитализации, а также какие меры к нему применялись.

Напомним, оккупационная власть Крыма задержала крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова в марте этого года. В июне текущего года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу в аннексирована Крыму.

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