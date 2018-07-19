Мемедеминов был принудительно переведен в психбольницу: Денисова требует от России объяснений
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от РФ объяснений в связи с принудительной госпитализацией активиста Наримана Мемедеминова в крымскую психиатрическую больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу омбудсмена.
Копию соответствующего документа омбудсмен опубликовала 18 июля. “Получила информацию, украинский политзаключенный Нариман Мемедеминов, ранее содержался в СИЗО-1 Симферополя, был принудительно переведен в Крымскцю республиканскую психиатрическую больницу № 1”, — написала Денисова.
Омбудсмен отметила, что направила письма советника президента России Михаила Федотова и к Руководителю рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в России с просьбой срочно предоставить информацию относительно оснований принудительной госпитализации, а также какие меры к нему применялись.
Напомним, оккупационная власть Крыма задержала крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова в марте этого года. В июне текущего года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу в аннексирована Крыму.