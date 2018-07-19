Мемедемінов був примусово переведений до психлікарні: Денісова вимагає від Росії пояснень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова вимагає від РФ пояснень у зв’язку з примусовою госпіталізацією активіста Нарімана Мемедемінова в кримську психіатричну лікарню. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку омбудсмена.
Копію відповідного документа омбудсмен опублікувала 18 липня. “Отримала інформацію, що український політв’язень Наріман Мемедемінов, який раніше утримувався в СІЗО-1 Сімферополя, був примусово переведений до Кримської республіканської психіатричної лікарні № 1”, — написала Денісова.
Омбудсмен зазначила, що направила листи до радника президента Росії Михайла Федотова та до Керівника робочого апарату Уповноваженого з прав людини у Росії зі проханням терміново надати інформацію щодо підстав примусової госпіталізації, а також які заходи до нього застосовувалися.
Нагадаємо, окупаційна влада Криму затримала кримськотатарського журналіста Нарімана Мемедемінова у березні цього року. У червні поточного року Мемедемінова помістили до психіатричної лікарні в анексованому Криму.