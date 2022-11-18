Мелитопольская черешня и "тот самый" енот: планируют выпуск новой марки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Генеральный директор АО “Укрпочта” Игорь Смилянский предложил объединить в одной марке мелитопольскую черешню и енота из херсонского зоопарка, ведь "на все события марок не хватит". Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
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«После марки с херсонским арбузом, нас просят выпустить марку с мелитопольской черешней и "тем самым" енотом. Однако, на все события марок не хватит, может, объединим?», – написал Смелянский.
Напомним
11 ноября генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал выпуск новой марки "Херсон – это Украина!".
А уже 14 ноября Укрпочта объявила о полном sold out и закрыла предзаказ на марку.