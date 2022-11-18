Мелитопольская черешня и "тот самый" енот: планируют выпуск новой марки

Цитата

«После марки с херсонским арбузом, нас просят выпустить марку с мелитопольской черешней и "тем самым" енотом. Однако, на все события марок не хватит, может, объединим?», – написал Смелянский.

Напомним

11 ноября генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал выпуск новой марки "Херсон – это Украина!".

А уже 14 ноября Укрпочта объявила о полном sold out и закрыла предзаказ на марку.