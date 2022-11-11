"Херсон – це Україна!": Укрпошта випустить нову марку

Цитата

"Херсон – це Україна!". Саме таку марку ми запускаємо сьогодні. Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою, після якої однозначно з’являться й інші героїчні міста. І хоч офіційно ще не оголошено про звільнення Херсону, за старою доброю традицією, започаткованою ще з кораблем, – іноді марки виходять на пару днів раніше події. Бо в Укрпошті точно знають, що наші військові – найкращі, а деокупація, то лише питання часу", – написав Смілянський в Telegram.

Деталі

Разом з маркою випустять конверт, де український військовий вкладає скибочку кавуна з Херсоном назад в Україну, та листівку "Херсон – це Україна".

11 листопада стартує передзамовлення, а саму марку запустять в Херсоні у грудні. Її можна забронювати за посиланням.

Нагадаємо

В Україні випустять марку "Зброя перемоги".