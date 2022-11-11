"Херсон – это Украина!": Укрпочта выпустит новую марку

Цитата

"Херсон – это Украина!". Именно такую ​​марку мы запускаем сегодня. Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города. И хотя официально еще не объявлено об освобождении Херсона, по старой доброй традиции, начатой ​​еще с кораблем, – иногда марки выходят на пару дней раньше события. Так как в Укрпочте точно знают, что наши военные – самые лучшие, а деоккупация только вопрос времени", – написал Смилянский в Telegram.

Детали

Вместе с маркой выпустят конверт, где украинский военный вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину, и открытку "Херсон – это Украина".

11 ноября стартует предзаказ, а саму марку запустят в Херсоне в декабре. Ее можно забронировать по ссылке.

Напомним

В Украине выпустят марку "Оружие победы".