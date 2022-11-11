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"Херсон – это Украина!": Укрпочта выпустит новую марку

Киев • УНН

 • 355536 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский анонсировал выпуск новой марки "Херсон – это Украина!" Она уже доступна для предзаказа, передает УНН.

Цитата

"Херсон – это Украина!". Именно такую ​​марку мы запускаем сегодня. Это первая почтовая марка, посвященная городу-герою, после которой однозначно появятся и другие героические города. И хотя официально еще не объявлено об освобождении Херсона, по старой доброй традиции, начатой ​​еще с кораблем, – иногда марки выходят на пару дней раньше события. Так как в Укрпочте точно знают, что наши военные – самые лучшие, а деоккупация только вопрос времени", – написал Смилянский в Telegram.

Детали

Вместе с маркой выпустят конверт, где украинский военный вкладывает кусочек арбуза с Херсоном обратно в Украину, и открытку "Херсон – это Украина". 

11 ноября стартует предзаказ, а саму марку запустят в Херсоне в декабре. Ее можно забронировать по ссылке

Напомним

В Украине выпустят марку "Оружие победы".

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