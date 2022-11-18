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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Мелітопольська черешня та "той самий" єнот: планують випуск нової марки

Мелітопольська черешня та "той самий" єнот: планують випуск нової марки

Київ • УНН

 • 606407 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Генеральний директор АТ “Укрпошта” Ігор Смілянський запропонував поєднати в одній марці мелітопольську черешню та єнота з херсонського зоопарку, адже "на всі події марок не вистачить". Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

«Після марки з херсонським кавунчиком, нас просять випустити марку з мелітопольською черешнею та "тим самим" єнотом. Проте, на всі події марок не вистачить, то, може, поєднаємо?», – написав Смілянський.

Нагадаємо

11 листопада генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Херсон – це Україна!".

А вже 14 листопада Укрпошта оголосила про повний sold out та закрила передзамовлення на марку.

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