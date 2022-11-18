Мелітопольська черешня та "той самий" єнот: планують випуск нової марки

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«Після марки з херсонським кавунчиком, нас просять випустити марку з мелітопольською черешнею та "тим самим" єнотом. Проте, на всі події марок не вистачить, то, може, поєднаємо?», – написав Смілянський.

Нагадаємо

11 листопада генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки "Херсон – це Україна!".

А вже 14 листопада Укрпошта оголосила про повний sold out та закрила передзамовлення на марку.