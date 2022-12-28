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Мелитополь – это Украина. Нулевая ставка для Мелитополя для ранее привлеченного финансирования от государственного Укрэксимбанка

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. В 2020 г. и 2021 г. Мелитополь получил долгосрочное финансирование в объеме 130 миллионов гривен от государственного Укрэксимбанка на проекты муниципального развития и инфраструктурного развития. Чтобы уменьшить нагрузку на бюджет громады и помочь ей пройти этот сложный период, банк принял беспрецедентное решение остановить начисление процентов по предоставленным ранее кредитам.

Средства траншами направлялись на капитальный ремонт и реконструкцию дошкольных и школьных учебных заведений, инфекционной больницы, роддома, дворца культуры, школы искусств, покупку мебели и оборудования, строительство спортивной площадки, приобретение муниципального транспорта и т.д. Графики выборки и погашения кредитов были рассчитаны на пять лет.

Российские захватчики, пришедшие разрушать украинские города и уничтожать инфраструктуру, уже на третий день полномасштабного вторжения в феврале 2022 года вошли в Мелитополь и оккупировали город. Мэр Мелитополя Иван Федоров, его заместители, часть работников исполкома и финуправления выехали из города и продолжают осуществлять полномочия из Запорожья. Ни у городских властей, ни у Укрэксимбанка нет иллюзий относительно того, что проекты развития, реализованные в городе до войны, не были изуродованы, разрушены или разграблены врагом.

«Громада Мелитополя, мелитопольцы должны найти внутренние силы дождаться скорой деоккупации. С Украиной вернется порядок, комфортная инфраструктура современного города, качественные городские услуги для громады. Мы прекрасно понимаем, насколько сложно, в том числе и экономически, будет городу преодолевать последствия оккупации. Чтобы снизить нагрузку на бюджет громады и помочь ей пройти этот период, банк принял беспрецедентное решение остановить начисление процентов по предоставленным ранее кредитам. В частности, установлена ставка 0,01% годовых на срок до 30-го календарного дня с даты окончания или отмены военного положения в Украине. Также сроки уплаты основного долга и процентов перенесены на последний день действия кредитных договоров», – объясняет прогосударственную позицию Укрэксимбанка член правления Михаил Медко.

«Если раньше при планировании бюджета города мы предусматривали его развитие, то после деоккупации все наши усилия будут направлены прежде всего на восстановление жизнеобеспечения. К осуществлению этих неотложных мер мы уже готовимся и проводим переговоры со многими партнерами. Чрезвычайно важно, что Укрэксимбанк как один из крупнейших кредиторов города пошел нам навстречу в вопросе уменьшения кредитной нагрузки. Благодаря этому мы имеем больше возможностей для решения наиболее критических вопросов жителей непокоренного города», – сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.

Враг принес ужасные разрушения в наши города и громады, но когда государство, государственные банки и города вместе, все деоккупированные территории станут примером прогресса и развития.

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