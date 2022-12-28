Мелітополь – це Україна. Нульова ставка для Мелітополя для раніше залученого фінансування від державного Укрексімбанку

Кошти траншами спрямовувались на капітальний ремонт та реконструкцію дошкільних і шкільних навчальних закладів, інфекційної лікарні, пологового будинку, палацу культури, школи мистецтв, купівлю меблів та обладнання, будівництво спортивного майданчику, придбання муніципального транспорту тощо. Графіки вибірки та погашення кредитів були розраховані на п’ять років.

Російські загарбники, які прийшли руйнувати українські міста і нищити інфраструктуру, вже на третій день повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року зайшли у Мелітополь й окупували місто. Міський голова м. Мелітополь Іван Федоров, його заступники, частина працівників виконкому та фінуправління виїхали з міста та продовжують здійснювати повноваження із Запоріжжя. Ані міська влада, ані Укрексімбанк не мають жодних ілюзій щодо того, що проєкти розвитку, реалізовані у місті до війни, не було понівечено, зруйновано чи розграбовано ворогом.

«Громада Мелітополя, мелітопольці мають віднайти внутрішні сили дочекатися скорої деокупації. З Україною повернеться порядок, комфортна інфраструктура сучасного міста, якісні міські послуги для громади. Ми чудово розуміємо, наскільки складно, зокрема й економічно, буде місту долати наслідки окупації. Щоб зменшити навантаження на бюджет громади і допомогти їй пройти цей період, банк ухвалив безпрецедентне рішення зупинити нарахування відсотків за наданими раніше кредитами. Зокрема, встановлено ставку 0,01% річних на строк до 30-го календарного дня з дати закінчення або скасування воєнного стану в Україні. Також строки сплати основного боргу і відсотків перенесено на останній день дії кредитних договорів», – пояснює продержавницьку позицію Укрексімбанку член правління Михайло Медко.

«Якщо раніше при плануванні бюджету міста ми передбачали його розвиток, то після деокупації всі наші зусилля будуть спрямовані, насамперед, на відновлення життєзабезпечення. До здійснення цих невідкладних заходів ми вже готуємося і проводимо переговори з багатьма партнерами. Надзвичайно важливо, що Укрексімбанк, як один з найбільших кредиторів міста, пішов нам назустріч в питанні зменшення кредитного навантаження. Завдяки цьому ми маємо більше можливостей для вирішення найбільш критичних питань мешканців нескореного міста», – повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров.

Ворог приніс жахливі руйнування у наші міста і громади, але коли держава, державні банки і міста разом, всі деокуповані території стануть прикладом прогресу і розвитку.