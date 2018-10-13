Меланья Трамп объяснила смысл скандального послания на куртке

В июне этого года Мелания Трамп, отправляясь на встречу с детьми нелегалов, надела куртку, на спине которой была надпись: “Мне действительно все равно, а вам?” Фоторепортеры засняли ее в этой куртке, когда она поднималась на борт самолета. Многие американские СМИ и представители общественности раскритиковали первую леди, посчитав некорректной указанную надпись в свете того факта, что она направлялась в центр, где содержатся дети, разлученные на границе с родителями.

Как сообщила Меланья Трамп, решение надеть такую ветровку было её сознательным выбором, однако, слова, размещенные на ветровке, относились вовсе не к детям. По словам Меланьи, они были адресованы “тем людям и либеральным СМИ, которые критикуют” ее. “Я хотела показать им, что мне все равно, — отметила первая леди. — Вы можете критиковать все, что хотите, но я не перестану делать то, что считаю правильным”.

“Да, это было своего рода послание”, — призналась Меланья Трамп, отметив, что она была огорчена тем, как общественность и СМИ восприняли это. “Я бы предпочла, чтобы люди сосредоточились на том, что я делаю, и на моих инициативах, а не на том, что я ношу”, — указала она.

В интервью супруга Трампа также призналась, что ее жизнь в Белом доме осложняют многочисленные слухи и спекуляции, которые транслируют местные СМИ. По словам первой леди, даже когда ее представители выступают с официальными заявлениями, “люди все равно не верят этому”. При этом она подчеркнула, что в целом довольна своей нынешней жизнью. “Я наслаждаюсь этим, и это не продлится вечно”, — сказала она, добавив, что вовсе не чувствуют себя в Белом доме словно в тюрьме.

Супруга Трампа также ответила тем, кто утверждает, что она оказывает самое сильное влияние на Трампа. “Я даю ему свои честные советы и делюсь искренними взглядами, и после этого он делает то, что хочет”, — отметила первая леди. При этом, отвечая на вопрос о планах Трампа баллотироваться на второй срок, она сказала, что ее муж “делает невероятную работу” на посту президента США. “Поэтому, что бы он ни решил, я поддержу его”, — подчеркнула Меланья Трамп.

Как ранее информировал УНН, Мелания Трамп пожаловалась на травлю в соцсетях. Первая леди давала интервью в Африке, куда она совершила путешествие для продвижения своей кампании “Будьте лучшими”, которая повышает осведомленность о кибер-буллинге. Она пояснила, что к этой инициативе ее частично подтолкнул собственный опыт. “Я могла бы сказать, что я — найзацькованиша человек в мире”, — сказала М.Трамп.