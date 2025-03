CNN: Білому дому довелося виправдовуватися через напис на куртці Меланії Трамп

Як говориться в публікації, в той час, коли перша леді піднімалася на борт літака на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном, вона була в зеленій куртці від компанії Zara вартістю 39 доларів. На спині є напис білим кольором в стилі графіті: “Насправді мені все одно. А вам?”

“Це куртка. Ніяких прихованих послань не було. Сподіваюся, що після сьогоднішнього важливого візиту до Техасу, ЗМІ не вирішать зосередити увагу на її гардеробі”, — наводить телеканал коментар офіційного представника Білого дому Стефані Грішем.

Згідно із заявою Білого дому, в Техасі перша леді США мала намір “подякувати співробітникам правоохоронних відомств та соціальних служб за їх старанну роботу, а також більше дізнатися про те, які подальші зусилля може зробити адміністрація, щоб возз’єднати дітей з їх сім’ями”. Як зазначає CNN і як видно на опублікованих фотографіях, під час перебування в штаті Меланія Трамп була без куртки.

First lady Melania Trump wore a jacket that read "I really don't care. Do U?" while boarding her plane to tour an immigrant children's shelter https://t.co/I7TjeleaW0 pic.twitter.com/Ii11M3Iz2t

— CNN (@CNN) 21 червня 2018 р.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в середу підписав виконавчий указ, відповідно до якого припиняється практика розлучення сімей нелегальних іммігрантів.