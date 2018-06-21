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CNN: Белому дому пришлось оправдываться из-за надписи на куртке Мелании Трамп

Киев  •  УНН

 • 11679 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Супруга президента США Дональда Трампа - Мелания - выбрала для поездки в штат Техас, где она посетила центр для содержания детей нелегальных иммигрантов, куртку с надписью "На самом деле мне все равно. А вам? "Белому дому уже пришлось заверить, что никакого подтекста здесь не было. Об этом сообщил в четверг телеканал CNN, передает УНН.

Как говорится в публикации, в то время, когда первая леди поднималась на борт самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, она была в зеленой ветровке от компании Zara стоимостью 39 долларов. На спине имеется надпись белым цветом в стиле граффити: “На самом деле мне все равно. А вам?”

“Это куртка. Никаких скрытых посланий не было. Надеюсь, что после сегодняшнего важного визита в Техас, СМИ не решат сосредоточить внимание на ее гардеробе”, — приводит телеканал комментарий официального представителя Белого дома Стефани Гришэм.

Согласно заявлению Белого дома, в Техасе первая леди США намеревалась “поблагодарить сотрудников правоохранительных ведомств и социальных служб за их усердную работу, а также больше узнать о том, какие дальнейшие усилия может предпринять администрация, чтобы воссоединить детей с их семьями”. Как отмечает CNN и как видно на опубликованных фотографиях, во время пребывания в штате Меланья Трамп была без куртки.

First lady Melania Trump wore a jacket that read “I really don’t care. Do U?” while boarding her plane to tour an immigrant children’s shelter https://t.co/I7TjeleaW0 pic.twitter.com/Ii11M3Iz2t

— CNN (@CNN) 21 червня 2018 р.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительный указ, согласно которому прекращается практика развода семей нелегальных иммигрантов.

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