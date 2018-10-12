Меланія Трамп поскаржилась на цькування в соцмережах

Меланія давала інтерв’ю в Африці, куди вона здійснила подорож для просування своєї кампанії “Будьте кращими”, яка підвищує обізнаність про кібер-буллінг.

Перша леді пояснила, що до цієї ініціативи її частково підштовхнув власний досвід.

“Я могла б сказати, що я — найзацькованіша людина у світі”, — сказала М.Трамп.

Відповідаючи на запитання журналіста, чи справді вона так вважає, Меланія сказала: “я одна з головних жертв — якби ви бачили, що люди про мене говорять”.

Вона також розповіла, що сказала своєму чоловікові президенту Дональду Трампу про те, що в його адміністрації є люди, яким не можна довіряти.

“Управляти складно. Ви завжди маєте бути обережними”, — сказала перша леді.

Як повідомляв УНН, у червні цього року дружина президента США Дональда Трампа вибрала для поїздки в штат Техас, де вона відвідала центр для утримання дітей нелегальних іммігрантів, куртку з написом “Насправді мені все одно. А вам?” Білому дому вже довелося запевнити, що ніякого підтексту тут не було.