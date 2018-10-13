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Меланія Трамп пояснила сенс скандального напису на куртці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Дружина президента США Дональда Трампа Меланія пояснила, навіщо вона обрала для поїздки у Техас, де відвідала центр утримання дітей нелегальних іммігрантів, куртку з написом, який викликав негативний суспільний резонанс. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю першої леді телекомпанії ABC.

У червні цього року Меланія Трамп, вирушаючи на зустріч із дітьми нелегалів, одягла куртку, на спині якої був напис: “Мені дійсно байдуже, а вам?” Фоторепортери зняли її у цій куртці, коли вона піднімалася на борт літака. Багато американських ЗМІ та представники громадськості розкритикували першу леді, вважаючи некоректним зазначену напис у світлі того факту, що Меланія прямувала в центр, де утримуються діти, розлучені на кордоні з батьками.

Як повідомила Меланія Трамп, рішення надіти таку куртку було її свідомим вибором, проте, слова, розміщені на куртці, адресувалися зовсім не дітям. За словами Меланку, вони були адресовані “тим людям і ліберальним ЗМІ, які критикують” її. “Я хотіла показати їм, що мені все одно, — зазначила перша леді. — Ви можете критикувати все, що хочете, але я не перестану робити те, що вважаю правильним”.

“Так, це було свого роду послання”, — зізналася Меланія Трамп, зазначивши, що вона була засмучена тим, як громадськість та ЗМІ сприйняли це. “Я б воліла, щоб люди зосередилися на тому, що я роблю, і на моїх ініціативах, а не на тому, що я одягаю”, — зазначила вона.

В інтерв’ю дружина Трампа також зізналася, що її життя в Білому домі ускладнюють численні чутки та спекуляції, які транслюють місцеві ЗМІ. За словами першої леді, навіть коли її представники виступають із офіційними заявами, “люди все одно не вірять”. При цьому вона підкреслила, що в цілому задоволена своїм нинішнім життям. “Я насолоджуюся цим, і це не триватиме вічно”, — сказала вона, додавши, що зовсім не відчуває себе в Білому домі немов у в’язниці.

Дружина Трампа також відповіла тим, хто стверджує, що вона має сильний вплив на Трампа. “Я даю йому свої чесні поради і ділюся щирими поглядами, і після цього він робить те, що хоче”, — зазначила перша леді. При цьому, відповідаючи на питання про плани Трампа балотуватися на другий термін, вона сказала, що її чоловік “робить неймовірну роботу” на посаді президента США. “Тому, що б він не вирішив, я підтримаю його”, — підкреслила Меланія Трамп.

Як раніше інформував УНН, Меланія Трамп поскаржилась на цькування в соцмережах. Перша леді давала інтерв’ю в Африці, куди вона здійснила подорож для просування своєї кампанії “Будьте кращими”, яка підвищує обізнаність про кібер-буллінг. Вона пояснила, що до цієї ініціативи її частково підштовхнув власний досвід. “Я могла б сказати, що я — найзацькованіша людина у світі”, — сказала М.Трамп.

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