Мексику накроет ураган Норма: возможны подтопления и разрушительные волны на побережье

Детали

Национальный центр наблюдения за ураганами сообщил, что Норма относится к первой категории угрозы, ведь имеет скорость ветра 80 миль/ч над крайней южной частью южной Нижней Калифорнии Мексики, которая включает Кабо-Сан-Лукас.

Ураган может создать опасные для жизни условия в благоприятном для туристов регионе, где проживает несколько сотен тысяч человек, поскольку проливные дожди и внезапные наводнения будут продолжаться в выходные, сообщил центр борьбы с ураганами.

Ожидается, что Норма продвинется вглубь страны к началу понедельника и рассеется над местностью западной Мексики до вторника.

Дополнение

Тем временем в Атлантике ураган Тэмми – шторм категории 1 по состоянию на субботний день – вызвал предупреждение об ураганах, сильном ветре и проливных дождях на частях Подветренных островов, цепи нескольких островных государств и территорий между Карибским морем и открытой Атлантикой. Ветер Темми набрал скорость до 85 миль в час, когда он приблизился к Антигуа в субботу.

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