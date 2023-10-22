Мексику накриє ураган Норма: можливі підтоплення та руйнівні хвилі на узбережжі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Ураган Норма приніс на узбережжя Мексики загрозу руйнівних вітрів, раптових повеней і небезпечних штормових хвиль з Тихого океану. Про це пише CNN, додаючи, що інший ураган охопив острівні країни в Атлантиці, передає УНН.
Деталі
Національний центр спостереження за ураганами повідомив, що Норма належить до першої категорії загрози, адже має швидкість вітру 80 миль/год над крайньою південною частиною південної Нижньої Каліфорнії Мексики, яка включає Кабо-Сан-Лукас.
Ураган може створити небезпечні для життя умови в сприятливому для туристів регіоні, де проживає кілька сотень тисяч людей, оскільки проливні дощі та раптові повені триватимуть у вихідні, повідомив центр боротьби з ураганами.
Очікується, що Норма просунеться вглиб країни до початку понеділка та розсіється над місцевістю західної Мексики до вівторка.
Доповнення
Тим часом в Атлантиці ураган Теммі – шторм категорії 1 станом на суботній день – викликав попередження про урагани, сильний вітер і проливні дощі на частинах Підвітряних островів, ланцюга кількох острівних держав і територій між Карибським морем і відкритою Атлантикою. Вітер Теммі набрав швидкість до 85 миль на годину, коли він наблизився до Антигуа в суботу.
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