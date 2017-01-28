Мексиканцев в соцсетях призывали бойкотировать американские товары
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая бойкотировать американские товары, после того как президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.
В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.
#MéxicoPrimero #AdiosStarbucks #AdiosProductosGringos ¡genial! pic.twitter.com/073YWWOo3O- Tuitermica (@Tuitermica) 27 января 2017 г.
Как пишет издание, на кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала семь тысяч рабочих мест по всей стране.
В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране руководит мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.
Напомним, 25 января Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики - это было одно из его предвыборных обещаний.
Он также пообещал, что за строительство заплатит Мексика.
Эти шаги и заявления привели к дипломатическому скандалу с Мексикой. Президент страны Энрике Пенья Ньето отказался от запланированного визита в Вашингтон и встречи с господином Трампом.
Мексиканские власти неоднократно заявляли, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе.