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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мексиканцев в соцсетях призывали бойкотировать американские товары

Мексиканцев в соцсетях призывали бойкотировать американские товары

Киев • УНН

 • 24464 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. В социальных сетях Мексики началась кампания, призывающая бойкотировать американские товары, после того как президент США Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В Twitter и других социальных сетях призывы к бойкоту американских товаров размещаются с хэштегом #AdiosProductosGringos.

В социальных сетях мексиканцев призывают бойкотировать продукцию и услуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola и других американских компаний.

#MéxicoPrimero #AdiosStarbucks #AdiosProductosGringos ¡genial! pic.twitter.com/073YWWOo3O

- Tuitermica (@Tuitermica) 27 января 2017 г.

Как пишет издание, на кампанию уже отреагировала американская сеть кофеен Starbucks. Компания заявила в пятницу, что инвестировала миллионы долларов в экономику Мексики и создала семь тысяч рабочих мест по всей стране.

В заявлении Starbucks также говорится, что сетью кофеен в стране руководит мексиканская компания Alsea. Кроме того, в кофейнях компании во всем мире продается кофе мексиканского производства.

Напомним, 25 января Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе США и Мексики - это было одно из его предвыборных обещаний.

Он также пообещал, что за строительство заплатит Мексика.

Эти шаги и заявления привели к дипломатическому скандалу с Мексикой. Президент страны Энрике Пенья Ньето отказался от запланированного визита в Вашингтон и встречи с господином Трампом.

Мексиканские власти неоднократно заявляли, что Мексика не будет платить за строительство стены на границе.

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