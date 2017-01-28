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Мексиканців у соцмережах закликали бойкотувати американські товари

Мексиканців у соцмережах закликали бойкотувати американські товари

Київ • УНН

 • 24464 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У соціальних мережах Мексики почалася кампанія, яка закликає бойкотувати американські товари, після того як президент США Дональд Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, передає УНН із посиланням на ВВС.

У Twitter та інших соціальних мережах заклики до бойкоту американських товарів розміщуються з хештегом #AdiosProductosGringos.

У соціальних мережах мексиканців закликають бойкотувати продукцію і послуги McDonald's, Walmart, Coca-Cola та інших американських компаній.

#MéxicoPrimero #AdiosStarbucks #AdiosProductosGringos ¡genial! pic.twitter.com/073YWWOo3O

— Tuitermica (@Tuitermica) 27 января 2017 г.

Як пише видання, на кампанію вже відреагувала американська мережа кав'ярень Starbucks. Компанія заявила в п'ятницю, що інвестувала мільйони доларів в економіку Мексики і створила сім тисяч робочих місць по всій країні.

У заяві Starbucks також ідеться, що мережею кав'ярень в країні керує мексиканська компанія Alsea. Крім того, в кав'ярнях компанії у всьому світі продається кава мексиканського виробництва.

Нагадаємо, 25 січня Дональд Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні США і Мексики - це було однією з його передвиборчих обіцянок.

Він також пообіцяв, що за будівництво заплатить Мексика.

Ці кроки й заяви призвели до дипломатичного скандалу із Мексикою. Президент країни Енріке Пенья Ньєто відмовився від запланованого візиту до Вашингтона і зустрічі з паном Трампом.

Мексиканська влада неодноразово заявляла, що Мексика не буде платити за будівництво стіни на кордоні.

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