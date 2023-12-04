Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана

Мексиканская женщина умерла после того, как ее сильно укусила в ногу акула в Тихом океане возле пляжа города Мелаке, сообщили власти в воскресенье. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Рафаэль Арайза - руководитель местного офиса гражданской обороны, сказал, что нападение произошло в субботу недалеко от пляжа в Мелаке, к западу от морского порта Мансанильо.

Город расположен в западном штате Халиско, рядом с более известным пляжным городом Барра-де-Навидад.

Ариаза сказала, что 26-летняя женщина плыла со своей пятилетней дочерью к плавучей игровой платформе примерно в 25 метрах от от берега.

Жертва пыталась поднять ребенка на борт плавучей платформы, когда ее укусила акула. Дочь не пострадала.

Ариаза сказал, что, несмотря на быструю реакцию спасателей, женщина умерла от потери крови от массивного укуса на ноге возле бедра. Она была жительницей соседнего города.

Власти закрыли пляжи в Мелаке и Барра-де-Навидад для купания в качестве меры предосторожности.

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