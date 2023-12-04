Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана
Киев • УНН
Мексиканка умерла от потери крови после того, как акула укусила ее за ногу, когда она плавала возле плавучей детской площадки у побережья в Мелаке; власти закрыли близлежащие пляжи в качестве меры предосторожности.
Мексиканская женщина умерла после того, как ее сильно укусила в ногу акула в Тихом океане возле пляжа города Мелаке, сообщили власти в воскресенье. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Рафаэль Арайза - руководитель местного офиса гражданской обороны, сказал, что нападение произошло в субботу недалеко от пляжа в Мелаке, к западу от морского порта Мансанильо.
Город расположен в западном штате Халиско, рядом с более известным пляжным городом Барра-де-Навидад.
Ариаза сказала, что 26-летняя женщина плыла со своей пятилетней дочерью к плавучей игровой платформе примерно в 25 метрах от от берега.
Жертва пыталась поднять ребенка на борт плавучей платформы, когда ее укусила акула. Дочь не пострадала.
Ариаза сказал, что, несмотря на быструю реакцию спасателей, женщина умерла от потери крови от массивного укуса на ноге возле бедра. Она была жительницей соседнего города.
Власти закрыли пляжи в Мелаке и Барра-де-Навидад для купания в качестве меры предосторожности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акула насмерть загрызла россиянина в Хургаде
Мексиканка погибла в результате нападения акулы на побережье Тихого океана
Мексиканка умерла от потери крови после того, как акула укусила ее за ногу, когда она плавала возле плавучей детской площадки у побережья в Мелаке; власти закрыли близлежащие пляжи в качестве меры предосторожности.
Космические силы США отложили запуск секретного космического самолета на 10 декабря
Неуловимый космический самолет X-37B американских военных отложил свой следующий запуск на три дня. Судя по ракете, на которой он ездит, секретный космический корабль, вероятно, стартует дальше, чем когда-либо прежде.
Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание
Сильный снегопад на севере Англии заблокировал движение автомобилистов, что привело к хаосу на дорогах и обесточиванию более 2 500 домов. Аварийные приюты помогли застрявшим путешественникам; восстановление электроснабжения ожидается до конца воскресенья.
Украинские беженцы борются с решением остаться в ЕС или вернуться домой
Украинские беженцы в Европе стоят перед трудным выбором: вернуться домой или остаться в ЕС, причем некоторые страны, такие как Германия, принимают их на долгосрочную перспективу, несмотря на проблемы с трудоустройством.
Цена золота достигла рекордных $2135
Цены на золото достигли рекордной отметки $2 135,39 за унцию на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США и конфликта в секторе Газа, что повысило его привлекательность как надежного хранилища.
8 погибших, 26 раненых в результате стрельбы в пакистанском автобусе
Восемь человек, в том числе двое солдат, которые были не при исполнении служебных обязанностей, погибли и 26 получили ранения в результате стрельбы в автобусе в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан, причем нападавшие не установлены, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность.
Германия хочет сократить сумму, которую она вносит в фонд ЕС для помощи Украине - СМИ
Германия стремится уменьшить свой вклад в 20 миллиардов евро в фонд ЕС для Украины, ссылаясь на значительную двустороннюю военную помощь, сообщает The Daily Telegraph.
Оккупанты депортировали еще сто украинцев с ВОТ - Центр сопротивления
Российские силовики принудительно депортировали 100 украинцев, подозреваемых в нелояльности, на временно оккупированные территории в Херсонской области под предлогом "эвакуации".
Во Флориде арестовали бывшего посла США, обвиняют в шпионаже на Кубу
Бывший посол США в Боливии Мануэль Роча был арестован в Майами по обвинению в работе на Кубу; дальнейшие подробности ожидаются на судебном заседании.
Может обвалиться: в Италии закрыли средневековую башню для посетителей
Средневековая башня Гарисенда в Болонье, Италия, была закрыта из-за опасений, что она может обвалиться, и правительство выделит около 5 миллионов евро на ее стабилизацию.