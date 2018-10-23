Мексика ожидает мощный ураган "Вилла"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Сегодня к вечеру на Мексику должен обрушиться смертельный ураган "Вилла", который, как прогнозируется, должен стать одним из крупнейших на побережье Тихого океана за всю историю наблюдений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СNN.
“Мексика ожидает один из самых сильных штормов, которые когда-либо случались на тихоокеанском побережье”, — отмечает ресурс.
По данным издания, ураган “Вилла” направляется в центр побережья, где его ожидают сегодня во второй половине дня.
Утром во вторник шторм достиг максимальной скорости 130 миль/ч и угрожает принести опасные для жизни людей потоки дождя и порывы ветра на побережье.
В издании также уточнили, что “Вилла” сформировался в субботу, 20 октября, и достиг 5-й категории урагана за два дня.
Сейчас ему присвоена 4-я категория. Согласно прогнозу, разрушительные волны угрожают центральному и юго-западному побережью страны, а масштабные осадки представляют угрозу жизни и могут спровоцировать оползни и наводнения в районах мексиканских штатов Халиско, Наярит и Синалоа.
В конце сентября возле побережья Мексики сформировался тропический шторм “Пилар”.