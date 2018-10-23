Мексика очікує на потужний ураган "Вілла"

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Сьогодні до вечора на Мексику має обрушитись смертельний ураган "Вілла", який, як прогнозується, має стати одним з найбільших на узбережжі Тихого океану за всю історію спостережень. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.