Механизм конституционной жалобы должен заработать в ближайшее время - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Механизм конституционной жалобы должен заработать в ближайшее время в полную силу. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время церемонии принятия присяги судьями Конституционного суда, передает УНН.
"Одна из главных новаций изменений в Конституцию, которая была инициирована мной, - это конституционная жалоба. Это уникальный демократический инструмент, когда каждый гражданин Украины будет иметь уникальную возможность для того, чтобы защитить свои права, и уверен, что и механизм конституционной жалобы должен заработать в ближайшее время в полную силу", - сказал Президент.
По его словам, украинские граждане получили такое право полтора года назад, но до сих пор так и не имели возможности им воспользоваться.
Как сообщал УНН, 22 февраля Конституционный суд Украины принял регламент суда, которым определяется организация его работы и правила процедуры рассмотрения жалоб.