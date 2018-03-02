Механизм конституционной жалобы должен заработать в ближайшее время - Порошенко

"Одна из главных новаций изменений в Конституцию, которая была инициирована мной, - это конституционная жалоба. Это уникальный демократический инструмент, когда каждый гражданин Украины будет иметь уникальную возможность для того, чтобы защитить свои права, и уверен, что и механизм конституционной жалобы должен заработать в ближайшее время в полную силу", - сказал Президент.

По его словам, украинские граждане получили такое право полтора года назад, но до сих пор так и не имели возможности им воспользоваться.

Как сообщал УНН, 22 февраля Конституционный суд Украины принял регламент суда, которым определяется организация его работы и правила процедуры рассмотрения жалоб.